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Ризики для банківської системи України підвищилися

Новини » Економіка    25.07.2019 - 22:43
Ризики для банківської системи України підвищилися
Фото: каса в банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відбувся злам тенденції

Українські банки вважають, що всі ризики підвищилися, окрім валютного, який залишається низьким три квартали поспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІІІ квартал 2019 року, проведеного Національним банком.

За даними опитування, найпомітнішим стало збільшення кредитного ризику (40% опитаних), хоча в минулому кварталі банки очікували його значного зниження.

"Злам тенденції відбувся в процентному, операційному та ризику ліквідності: минулого кварталу вони знижувалися, у цього разу зросли (баланси відповідей становили 15%, 14% та 12% відповідно). Як і у випадку із кредитним ризиком, оцінки великих банків визначили підсумковий результат опитування стосовно вказаних ризиків", - йдеться в огляді.

Банки очікують, що у ІІІ кварталі найзначніше може збільшитися валютний ризик (баланс відповідей 18%). Також можуть зрости кредитний та операційний ризики. Водночас, на думку респондентів, процентний і ризик ліквідності повинні знизитися.

Ризики для банківської системи України підвищилися

Опитування проводилося з 19 червня до 10 липня 2019 серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками або прогнозами Національного банку України.

Як повідомляло РБК-Україна, у II кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності трохи погіршилися. За даними опитування НБУ, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 117,8% (у попередньому кварталі - 119,7%).

Нагадаємо, Українські банки очікують зростання обсягів кредитування протягом наступних 12 місяців. Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІІІ квартал 2019 року.

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