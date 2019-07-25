Банкиры дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Кредитные портфели будут расти

Украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты "Опроса об условиях банковского кредитования" за ІІІ квартал 2019 года, проведенного Национальным банком.

По данным опроса, 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов в следующие 12 месяцев, а 70% - розничных.

Как отмечают в НБУ, такие ожидания сохраняются уже около года для розничного и корпоративного кредитования.

"Отдельные крупные банки ожидают несущественного снижения качества кредитного портфеля домохозяйств. В то же время респонденты считают, что качество кредитов бизнеса не изменится", - говорится в сообщении.

Опрос проводился с 19 июня до 10 июля 2019 среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценкам или прогнозам Национального банка Украины.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий деловой активности несколько ухудшились. По данным опроса НБУ, индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%).

Напомним, индекс потребительских настроений в Украине в июне 2019 года составил 82,4, что на 0,4 п. меньше, чем в мае.