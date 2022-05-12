Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів

Одеса в останній період стала об'єктом ворожих ракетних атак, проте російські війська так і не змогли захопити місто. Експерти вважають, що ризик штурму Одеси значно знизився, а висадка десанту малоймовірна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область ".

Ще з початку війни місцева влада побоювалася, що Росія буде всіма силами намагатися взяти Одесу, зробивши комплексну атаку. Її мало здійснювати наземне угруповання, яке базується в Херсонській області. Однак окупанти не змогли прибитися через Миколаїв і Вознесенськ. Друге угруповання мало зайти з Придністров'я.

Полковник запасу ВСУ, військовий експерт Сергій Грабський стверджує, що основна роль відводилася військам з херсонського напрямку, але вони вже два місяці стоять на кордоні з Миколаївською областю, намагаючись пробити оборону.

Водночас для атаки з Придністров'я у РФ не вистачає живої сили і техніки. Збільшити контингент в Тирасполі поки неможливо, оскільки Україна не пропустить літаки через свій повітряний простір, а через Румунію Росія не ризикує цього робити.

Ще один важливий момент - висадка десанту. На думку експертів, зробити це в Одесі дуже проблематично через можливі втрати, які будуть колосальними. У зв'язку з цим окупанти в якості потенційного плацдарму, ймовірно, вибрали південну частину області.

" Але перша проблема цього плану - це відсутність ППО. Після того як флагман Чорноморського флоту - крейсер "Москва" - був потоплений, у них немає прикриття ППО. Тому зараз вони намагаються взяти під повний контроль і встановити стаціонарні системи на острові Зміїний, які могли б забезпечити повітряне прикриття десанту", - пояснив військовий експерт Михайло Жирохов.

При цьому він зазначив, що у Росії дуже обмежені сили і засоби для висадки. За словами Грабського, до початку повномасштабної війни в Чорному морі РФ зосередила 11 десантних кораблів. Їх загальна спроможність становила дві бригади або приблизно до 10 тисяч осіб. Але зараз вона скоротилася вдвічі.

"Динаміка подій була дуже активною. Але в Придністров'ї не вистачає сил і засобів. Можливість проведення десантної операції практично виключена після потоплення крейсера "Москва" і ослаблення потенціалу російського флоту. Сухопутний удар переноситься на невизначений час. Залишається тільки один з елементів - це ракетний обстріл", - зазначив експерт.

Через відсутність інших варіантів ворог намагається змінити обстановку в місті за допомогою ракетних ударів. Однак після масованих атак, на думку Грабського, повинен був послідувати штурм, чого не сталося. Він допустив, що ворог завдав ці удари через збій в координації між різними видами російських військ.

Однак у військовій адміністрації поки не виключають можливість штурму Одеси. Спікер ОВА Сергій Братчук акцентує, що така загроза буде завжди існувати, проте поки активної підготовки з боку противника не спостерігається.