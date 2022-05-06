Не участвовал в "спецоперации". Отец матроса с крейсера "Москва" получил ответ от прокуратуры РФ

Российская прокуратура отправила ответ отцу матроса-срочника Егора Шкребца, который был членом экипажа затонувшего крейсера "Москва". Руководство утверждает, что корабль не участвовал в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в соцсетях отца Дмитрия Шкребца.

Кроме того, прокуратура утверждает, что затопленный крейсер "Москва" якобы не заходил в территориальные воды Украины и не был включен в перечень соединений и воинских частей, участвовавших в "спецоперации".

"Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение вашего сына не установлено", - говорится в документе.

В письме Военной прокуратуры Черноморского флот отмечается, что матрос "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

Напомним, 14 апреля стало известно об атаке крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун".

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что корабль затонул, но в результате пожара, а жертвой крушения якобы стал только один моряк.

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