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Не участвовал в "спецоперации". Отец матроса с крейсера "Москва" получил ответ от прокуратуры РФ

Новина українською →
Россия, Пятница 06 мая 2022 10:31
Не участвовал в "спецоперации". Отец матроса с крейсера "Москва" получил ответ от прокуратуры РФ Фото: в РФ утверждают, что крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" (twitter com osinttechnical)
Автор: Наталья Юрченко

Российская прокуратура отправила ответ отцу матроса-срочника Егора Шкребца, который был членом экипажа затонувшего крейсера "Москва". Руководство утверждает, что корабль не участвовал в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в соцсетях отца Дмитрия Шкребца.

В письме Военной прокуратуры Черноморского флот отмечается, что матрос "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

"Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение вашего сына не установлено", - говорится в документе.

Кроме того, прокуратура утверждает, что затопленный крейсер "Москва" якобы не заходил в территориальные воды Украины и не был включен в перечень соединений и воинских частей, участвовавших в "спецоперации".

Не участвовал в &quot;спецоперации&quot;. Отец матроса с крейсера &quot;Москва&quot; получил ответ от прокуратуры РФФото: ответ военной прокуратуры Черноморского флота России на запрос Дмитрия Шкребца (vk.com)

Напомним, 14 апреля стало известно об атаке крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун".

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что корабль затонул, но в результате пожара, а жертвой крушения якобы стал только один моряк.

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