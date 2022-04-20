UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Риск ракетных ударов по территории Украины сохраняется, - Минобороны Британии

Фото: Ракетные удары по Украине продолжатся, считают в Минобороны Британии (nationalinterest.org)
Автор: Александр Белоус

Силы российского вторжения сосредоточены на востоке Украины. Однако риск ракетных ударов по территории Украины сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины останется низкой с момента ее ухода с севера от Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", - говорится в сообщении.

Как отмечает в ведомстве, российское военное присутствие на восточной границе Украины продолжает расти, а боевые действия на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать оборону Украины.

"Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны", - считают в Минобороны Британии.

В чем причина активных обстрелов украинских городов в последнее время, как это связано с боями на Донбассе и когда может закончиться, - в материале РБК-Украина.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация