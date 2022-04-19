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Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует крупные города и когда это закончится

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 15:05
Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует крупные города и когда это закончится Последствия ракетного удара по Львову (Фото: GettyImages)
Автор: Милан Лелич

В чем причина активных обстрелов украинских городов в последнее время, как это связано с боями на Донбассе и когда может закончиться – подробнее в материале РБК-Украина. 

Оккупанты все чаще стали обстреливать тыловые и даже глубоко тыловые украинские города. Под ударом оказались Кировоградщина, Полтавщина, Киев и область, Львов и т.д. В результате вчерашней атаки на Львов 11 человек пострадали и семеро погибли – это первые погибшие непосредственно в городе с самого начала войны.

Агрессоры планомерно не дают почувствовать себя в абсолютной безопасности даже тем украинцам, кто находится далеко от зоны наземных боевых действий.

Деморализация и инфраструктура

Попытки России склонить Украину к каким-то уступкам в переговорном процессе – одна из возможных версий интенсификации обстрелов тыловых городов. Сейчас переговоры фактически не продвигаются вперед. Обе стороны ждут исхода начавшейся битвы за Донбасс. И уже от ее фактических результатов будут отталкиваться в дальнейших переговорах.

Из Кремля, тем не менее, постоянно звучат обвинения в адрес Киева в отходе от "стамбульских предложений". Подкрепить эти обвинения новой волной обстрелов украинских городов было бы вполне в духе российской власти.

Схожую тактику они нередко применяли еще в 2015-2021 годах во время переговоров в "минском формате". Впрочем, по информации РБК-Украина, эта версия все же несостоятельна и стоит поискать другие причины.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, такие обстрелы непосредственно связаны с начавшейся вчера новой волной наступления оккупантов на Донбассе. И их главная цель – помешать Украине концентрировать и перебрасывать дополнительные силы и вооружения на восток страны.

"Это все связано с Донбассом, россияне бьют по резервам, запасам топливно-смазочных материалов, складам оружия и боеприпасов, чтобы уменьшить боеспособность наших частей. Они, конечно, придут на помощь нашей группировке в Донбассе, но с логистическими проблемами", – сказал РБК-Украина Жирохов.

Такую же цель преследовали и удары по центральноукраинским аэродромам и атака на Львов, главной целью которой явно была железнодорожная инфраструктура. Ее в том числе используют и для переброски в другие части страны поступающего с территории Польши западного вооружения.

Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует крупные города и когда это закончится

Российские ракеты разрушают инфраструктуру мирных тыловых городов (Фото: GettyImages)

Сопутствующие цели таких обстрелов – держать в напряжении украинцев по всей стране и банально мстить за уничтожение крейсера "Москва" и другие военные неудачи оккупантов.

Впрочем, Жирохов не считает, что именно это является мотивом последних обстрелов, поскольку используемые для таких атак ракеты очень дорогие (один "Калибр" стоит около 6,5 миллионов долларов) и тратить их просто, чтобы мстить и "кошмарить" украинское население – слишком дорогое "удовольствие". Потому в последних атаках, по мнению эксперта, стоит искать именно военный смысл – конечно, с точки зрения агрессоров.

В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко видит несколько причин интенсификации обстрелов украинского тыла. Первая – это действительно деморализация населения по всей стране. Вторая – попытки разрушать украинскую инфраструктуру, чтобы ослаблять тыл, разрушать оборонные заводы, транспортную инфраструктуру и наносить ущерб украинской экономике.

Можно вспомнить как ранее агрессоры атаковали абсолютно гражданские объекты, вроде продуктовых складов. А удар по Жулянскому заводу "Визар" можно рассматривать и как своего рода месть за "Москву". Ведь этот завод участвует в производстве ракет "Нептун", которые и потопили флагман Черноморского флота РФ.

Также Мусиенко обратил внимание на участившиеся удары по регионам, которые непосредственно граничат с регионом боевых действий, вроде Полтавщины и Днепропетровщины. Эти области стали обстреливать гораздо чаще как раз после того, как весь акцент боевых действий был перенесен на Донбасс.

"Обстрелы восточной и центральной Украины – это то, что непосредственно связано с активизацией боевых действий на Востоке. А что касается атак на западные области – это нанесение убытков нашей экономике и ослабление тыла", – резюмировал эксперт.

Запасы заканчиваются

Вопрос, который заботит многих украинцев, проживающих или вынужденно переехавших подальше от зоны нынешних боевых действий на юге и востоке страны: когда эти обстрелы закончатся. Конечно, ответ неразрывно связан с общим итогом войны и параметрами мирного соглашения. Пока что его перспективы абсолютно туманны.

Если Украина не сможет договориться, например, о статусе территорий, оккупированных уже после 24 февраля, война может затянуться очень надолго, возможно, несколько снизив интенсивность.

И это позволит россиянам и далее наносить полухаотические воздушные удары по всей украинской территории, и по военным, и особенно по гражданским объектам.

"Само это напряжение, постоянное нагнетание ситуации, когда звучат сирены – кто-то, конечно, привык уже к ним, но иногда все же что-то долетает, например, по Киеву и области – это приводит к тому, что экономика не работает как положено, в полном объеме нет жизнедеятельности города, люди взволнованы. Агрессор таким образом демонстрирует, что несмотря на перевод акцентов сухопутной операции на юг и восток, все-таки они собираются и далее держать под прицелом всю Украину", – сказал изданию Александр Мусиенко.

Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует крупные города и когда это закончится

Ракеты РФ все еще угрожают украинским городам (Фото: facebook.com)

В долгосрочной перспективе это может повлиять и на послевоенное восстановление Украины. К примеру, частный зарубежный инвестор лишний раз подумает о том, есть ли смысл вкладывать в объекты даже в западной части страны, если есть ненулевой риск воздушного удара по ним.

Тем более, как отметил Михаил Жирохов, пока что у оккупантов есть возможности обстреливать всю территорию Украины, даже не заходя в наше воздушное пространство, а со своей территории или с Беларуси. Так, удары по Львову были нанесены с самолетов, базирующихся в далеком Каспийском регионе.

Впрочем, есть и хорошие новости. Во-первых, запас соответствующих ракет у России быстро исчерпывается – бесконечно обстреливать Украину нынешними темпами она не сможет, даже если не будет подписан устойчивый мир.

Во-вторых, работают западные санкции против российского ВПК. По словам Александра Мусиенко, у агрессоров уже наблюдаются серьезные проблемы с технологиями, модернизацией и производством новых вооружений, особенно высокоточных. Хотя небольшие запасы мощностей еще есть.

Наконец, ключевым в этом плане становятся поставки в Украину систем противовоздушной обороны, о которых постоянно напоминает военно-политическое руководство страны. Если запрос Киева на системы ПВО будет удовлетворен, то уже в обозримой перспективе риск обстрелов тыловых территорий будет значительно снижен.

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