Ризик ракетних ударів по території України зберігається, - Міноборони Британії

Сили російського вторгнення зосереджені на сході України. Однак ризик ракетних ударів по території України зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Активність російської авіації на півночі України залишиться низькою з моменту її відходу з півночі від Києва. Однак ризик нанесення високоточних ударів по пріоритетних об'єктах на всій території України зберігається", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає у відомстві, російська військова присутність на східному кордоні України продовжує зростати, а бойові дії на Донбасі посилюються, оскільки російські війська намагаються прорвати оборону України.
"Російські атаки на міста по всій Україні показують їх намір спробувати перешкодити пересуванню українських підкріплень і озброєнь на схід країни", - вважають в Міноборони Британії.
У чому причина активних обстрілів українських міст останнім часом, як це пов'язано з боями на Донбасі і коли може закінчитися, - в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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