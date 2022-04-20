Риск ракетных ударов по территории Украины сохраняется, - Минобороны Британии

Силы российского вторжения сосредоточены на востоке Украины. Однако риск ракетных ударов по территории Украины сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины останется низкой с момента ее ухода с севера от Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", - говорится в сообщении.

Как отмечает в ведомстве, российское военное присутствие на восточной границе Украины продолжает расти, а боевые действия на Донбассе усиливаются, поскольку российские войска пытаются прорвать оборону Украины.

"Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны", - считают в Минобороны Британии.

В чем причина активных обстрелов украинских городов в последнее время, как это связано с боями на Донбассе и когда может закончиться, - в материале РБК-Украина.