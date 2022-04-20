ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ризик ракетних ударів по території України зберігається, - Міноборони Британії

Новость на русском →
Україна, Середа 20 квітня 2022 08:59
Ризик ракетних ударів по території України зберігається, - Міноборони Британії Фото: ракетні удари по Україні продовжаться, вважають у Міноборони Британії (nationalinterest.org)
Автор: Олександр Білоус

Сили російського вторгнення зосереджені на сході України. Однак ризик ракетних ударів по території України зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Активність російської авіації на півночі України залишиться низькою з моменту її відходу з півночі від Києва. Однак ризик нанесення високоточних ударів по пріоритетних об'єктах на всій території України зберігається", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає у відомстві, російська військова присутність на східному кордоні України продовжує зростати, а бойові дії на Донбасі посилюються, оскільки російські війська намагаються прорвати оборону України.

"Російські атаки на міста по всій Україні показують їх намір спробувати перешкодити пересуванню українських підкріплень і озброєнь на схід країни", - вважають в Міноборони Британії.

У чому причина активних обстрілів українських міст останнім часом, як це пов'язано з боями на Донбасі і коли може закінчитися, - в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася