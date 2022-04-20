Ризик ракетних ударів по території України зберігається, - Міноборони Британії

Сили російського вторгнення зосереджені на сході України. Однак ризик ракетних ударів по території України зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Активність російської авіації на півночі України залишиться низькою з моменту її відходу з півночі від Києва. Однак ризик нанесення високоточних ударів по пріоритетних об'єктах на всій території України зберігається", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає у відомстві, російська військова присутність на східному кордоні України продовжує зростати, а бойові дії на Донбасі посилюються, оскільки російські війська намагаються прорвати оборону України.

"Російські атаки на міста по всій Україні показують їх намір спробувати перешкодити пересуванню українських підкріплень і озброєнь на схід країни", - вважають в Міноборони Британії.

У чому причина активних обстрілів українських міст останнім часом, як це пов'язано з боями на Донбасі і коли може закінчитися, - в матеріалі РБК-Україна.