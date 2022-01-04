Риск потери безвиза. Глава ГМС рассказала, чем грозит Украине миграционный кризис

Если поток мигрантов из Беларуси пойдет в Украину, то это создаст риски для безвизового режима. Мигранты будут стремиться попасть в страны ЕС.

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - сказала она.

По ее словам, Украина, конечно, будет выполнять взятые на себя обязательства и принимать мигрантов в рамках реадмиссии, "но опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения в страну происхождения".