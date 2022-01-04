Ризик втрати безвізу. Глава ДМС розповіла, чим загрожує Україні міграційна криза

Якщо потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, то це створить ризики для безвізового режиму. Мігранти будуть прагнути потрапити в країни ЄС.

"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", - сказала вона.

За її словами, Україна, звичайно, буде виконувати взяті на себе зобов'язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії, "але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження".