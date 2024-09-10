Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою, - Зеленський

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав чергову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок… Які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз", - сказав президент.

За його словами, головне зараз - це рішучість, особливо партнерів.

"Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів - має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики - вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день - це завдання. Кожен день - це максимум зусиль. Обовʼязково здолаємо окупанта", - наголосив Зеленський.