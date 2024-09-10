Решительность партнеров должно стать значительно дальнобойнее, - Зеленский

Украина приближает шаги партнеров, которые могут помочь украинским защитникам на поле боя. Решительность союзников должна стать значительно дальнобойнее.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал очередной доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление… Которые действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас", - сказал президент.
По его словам, главное сейчас - это решительность, особенно партнеров.
"Решительность украинцев более чем достаточна. Решительность партнеров - должна стать значительно дальнобойнее. Также работаем относительно логистики - своевременной поставки объявленных пакетов поддержки. Каждый день - это задача. Каждый день - это максимум усилий. Обязательно преодолеем оккупанта", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ряд партнеров, в том числе США, поставляют Украине дальнобойными ракетами с условием не использовать их для ударов по территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять эти ограничения для ударов по российским аэродромам, но союзники пока не дают "зеленый свет".
Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.
Также СМИ сообщили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре посетит Украину. Во время своего визита он, вероятно, объявит о предоставлении разрешения ВСУ бить по России дальнобойным оружием.
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