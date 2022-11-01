Рішення "Укренерго" щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії необґрунтоване, - експерт

Промисловість перебуває у дуже важкій кризі, і може не витримати підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює "Укренерго". Держкомпанії варто вести перемовини щодо реструктуризації та відтермінування своїх боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова під час прес-конференції.

"Підвищення на 84% тарифу на передачу електроенергії пояснюється у тому числі тим, що "Укренерго" необхідно розрахуватися з своїми кредитами. Ми всі зараз у такій ситуації, всім нам треба повертати кредити. Але ми ведемо переговори з нашими кредиторами про те, щоб відтермінувати виплати, реструктуризувати ці борги, і таке інше. Я не розумію, яку роботу з цього приводу веде "Укренерго" - а це вивільнило б компанії 10 мільярдів гривень на наступний рік", - зауважив Каленков.

Він наголосив: наразі підприємства України відчувають на собі російські обстріли та відсутність електроенергії так само, як і всі українці, і навіть сильніше.

"Для нас вартість постійних відключень енергії неймовірно висока - адже мова йде про технологічні особливості підприємств з безперервним циклом виробництва. Це може призвести навіть до технологічних катастроф. Саме тому рішення, які стосуються економічного підвищення навантаження на ці підприємства, мають бути обраховані", - наголосив Каленков.

Він повідомив, що наразі ГМК завантажений на 20% від довоєнного рівня, металурги - на 15%. На стан у галузі впливають проблеми з логістикою і неможливість відгружати продукцію, а також підвищення собівартості цієї продукції. Крім того, зараз підприємства змушені інвестувати значні кошти у автономні джерела енергії.

"Зараз не йде мова про те, щоб заробляти чи принаймні виходити в нуль - підприємства не можуть покрити навіть 70% перемінних затрат. Тому коли ми кажемо про будь-яке підвищення затрат - ми кажемо про реально можливість втратити ще більше робочих місць, а отже, ще більше людей можуть втратити дохід. Саме тому ми говоримо про необхідність дискусії при ухваленні таких рішень. І кожне рішення має бути обґрунтованим з точки зору економічної ефективності - як для "Укренерго", так і для держави в цілому", - резюмував Каленков.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії - з 345 до 636,17 грн/МВт-год.

У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться. Проте експерти уточнюють: українці все одно сплатять це підвищення з власної кишені, адже їм доведеться платити більше за всі товари та послуги.

Своєю чергою голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив, що замість підвищення тарифів, "Укренерго" варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.