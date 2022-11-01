Решение "Укрэнерго" по повышению тарифа на передачу электроэнергии необоснованно, - эксперт

Промышленность Украины находится в очень тяжелом кризисе и может не выдержать повышения тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, инициирующего "Укрэнерго". Госкомпании следует вести переговоры по реструктуризации и отсрочке своих долгов.

"Повышение на 84% тарифа на передачу электроэнергии объясняется, в том числе, тем, что "Укрэнерго" необходимо рассчитаться со своими кредитами. Мы все сейчас в такой ситуации, всем нам нужно возвращать кредиты. Но мы ведем переговоры с нашими кредиторами о том, чтобы отсрочить выплаты, реструктуризировать эти долги, и так далее. Я не понимаю, какую работу по этому поводу ведет "Укрэнерго" - а это высвободило бы компании 10 миллиардов гривен на следующий год", - отметил Каленков.

Он подчеркнул, что сейчас предприятия Украины испытывают на себе российские обстрелы и отсутствие электроэнергии так же, как и все украинцы, и даже сильнее.

"Для нас стоимость постоянных отключений энергии невероятно высока - ведь речь идет о технологических особенностях предприятий с непрерывным циклом производства. Это может привести даже к технологическим катастрофам. Именно поэтому решения, касающиеся экономического повышения нагрузки на эти предприятия, должны быть рассчитаны", - подчеркнул Каленков.

Он сообщил, что в настоящее время ГМК загружен на 20% от довоенного уровня, металлурги - на 15%. На состояние отрасли влияют проблемы с логистикой и невозможность отгружать продукцию, а также повышение себестоимости этой продукции. Кроме того, сейчас предприятия вынуждены инвестировать значительные денежные средства в автономные источники энергии.

"Сейчас не идет речь о том, чтобы зарабатывать или по крайней мере выходить в ноль – предприятия не могут покрыть даже 70% переменных затрат. Поэтому когда мы говорим о любом повышении затрат - мы говорим о реальной возможности потерять еще больше рабочих мест, а значит Еще больше людей могут потерять доход. Именно поэтому мы говорим о необходимости дискуссии при принятии таких решений. И каждое решение должно быть обоснованным с точки зрения экономической эффективности - как для "Укрэнерго", так и для государства в целом", - резюмировал Каленков.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно заплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше всех товаров и услуг.

В свою очередь глава Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил, что вместо повышения тарифов, "Укрэнерго" следует сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.