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"Рішення ухвалене": Польща передасть Україні МіГ-29

09:39 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Україна все ж отримає МіГ-29 від Польщі (Getty Images)

У найближчому майбутньому Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, а також боєприпаси.

Про це заявив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуш Луковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Що важливо розуміти, літаки та боєприпаси стануть частиною нового польського пакету допомоги вартістю близко 50 млн євро.

Журналісти поцікавилися у Луковського, коли Україна врешті отримає винищувачі.

"У найближчому майбутньому. Рішення ухвалене, і ці два МіГ-29 будуть передані", - наголосив посадовець.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, один із літаків уже досяг кінця терміну експлуатації, а другий досі придатний до польотів.

Окрім того, вказано, що до пакета допомоги увійдуть:

  • 155-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси,
  • 20 боєприпасів калібру 102-мм для шестиствольних гармат на винищувачах F-16, а також ракет для переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

У польському Міноборони офіційно підтвердили, що Варшава дійсно готує новий пакет військової допомоги для України.

Як пояснили у відомстві, його обсяг залежатиме від потреб національної безпеки та можливостей польської армії, визначених начальником Генерального штабу.

Також у МО Польщі додали, що допомога передбачатиме, зокрема, передачу техніки, яку польські військові знімають з озброєння через завершення терміну її служби. Хоча цю техніку більше не використовуватимуть у Польщі, вона все ще може бути корисною для України.

Водночас у польському оборонному відомстві не розкрили, яке саме озброєння та обладнання увійде до нового пакета допомоги, пославшись на конфіденційність інформації.

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УкраїнаПольщаВійськова допомогаМиг-29