"Решение принято": Польша передаст Украине МиГ-29

В ближайшем будущем Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 советского производства, а также боеприпасы.
Об этом заявил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства национальной обороны Польши Дариуш Луковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Важно понимать, что самолеты и боеприпасы станут частью нового польского пакета помощи стоимостью около 50 млн евро.
Журналисты спросили Луковского, когда Украина все же получит истребители.
"В ближайшем будущем. Решение принято, и эти два МиГ-29 будут переданы", - подчеркнул чиновник.
Как выяснили СМИ, один из самолетов уже исчерпал свой ресурс, тогда как второй по-прежнему пригоден к полетам.
Кроме того, в пакет помощи войдут:
В Министерстве национальной обороны Польши официально подтвердили, что Варшава действительно готовит новый пакет военной помощи для Украины.
В ведомстве пояснили, что его объем будет зависеть от потребностей национальной безопасности и возможностей польской армии, определенных начальником Генерального штаба.
Также в польском Минобороны добавили, что помощь будет предусматривать, в частности, передачу техники, которую польские военные снимают с вооружения по истечении срока ее службы. Хотя эту технику больше не будут использовать в Польше, она все еще может быть полезна Украине.
В то же время в оборонном ведомстве Польши не раскрыли, какое именно вооружение и оборудование войдет в новый пакет помощи, сославшись на конфиденциальность информации.