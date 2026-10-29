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"Решение принято": Польша передаст Украине МиГ-29

09:39 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Решение принято": Польша передаст Украине МиГ-29 Фото: Украина все же получит МиГ-29 от Польши (Getty Images)
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В ближайшем будущем Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 советского производства, а также боеприпасы.

Об этом заявил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства национальной обороны Польши Дариуш Луковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Важно понимать, что самолеты и боеприпасы станут частью нового польского пакета помощи стоимостью около 50 млн евро.

Журналисты спросили Луковского, когда Украина все же получит истребители.

"В ближайшем будущем. Решение принято, и эти два МиГ-29 будут переданы", - подчеркнул чиновник.

Как выяснили СМИ, один из самолетов уже исчерпал свой ресурс, тогда как второй по-прежнему пригоден к полетам.

Кроме того, в пакет помощи войдут:

  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 152 мм;
  • 20 боеприпасов калибра 102 мм для шестиствольных пушек на истребителях F-16, а также ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов "Перун".

В Министерстве национальной обороны Польши официально подтвердили, что Варшава действительно готовит новый пакет военной помощи для Украины.

В ведомстве пояснили, что его объем будет зависеть от потребностей национальной безопасности и возможностей польской армии, определенных начальником Генерального штаба.

Также в польском Минобороны добавили, что помощь будет предусматривать, в частности, передачу техники, которую польские военные снимают с вооружения по истечении срока ее службы. Хотя эту технику больше не будут использовать в Польше, она все еще может быть полезна Украине.

В то же время в оборонном ведомстве Польши не раскрыли, какое именно вооружение и оборудование войдет в новый пакет помощи, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, недавно посол Украины в Польше Василий Бондарь объяснил, почему Варшава до сих пор не передала Украине МиГи.

Также мы писали, что Польша готова передать Украине МиГ-29 взамен на дроны и технологии ноу-хау.

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