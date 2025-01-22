Рішення Трампа помилувати учасників штурму Капітолія здивувало навіть його команду, - ЗМІ

Нагадаємо, що вчора Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.

Справа про штурм Капітолію

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року Конгрес США збирався затвердити результати президентських виборів 2020 року, переможцем яких став Джо Байден, представник Демократичної партії.

Того дня біля будівлі Капітолію тисячі прихильників Дональда Трампа зібралися на мітинг, який переріс у заворушення. Частина протестувальників прорвалася через кордон правоохоронців, увірвалася до Конгресу та вчинила сутички з охороною, що призвело до загибелі п'яти осіб.

У липні 2023 року Міністерство юстиції США висунуло Трампу звинувачення у трьох пунктах, пов'язаних із штурмом Капітолія. А вже в листопаді суд призначив п'ятирічне ув'язнення колишньому співробітнику Держдепартаменту, який брав участь у нападі на Конгрес.

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