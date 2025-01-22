RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Решение Трампа помиловать участников штурма Капитолия удивило даже его команду, - СМИ

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Трамп помиловал около 1500 человек, причастных к штурму Капитолия. Решение было принято в последнюю минуту и стало неожиданностью даже для его команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

6 января 2021 года

Напомним, что вчера Трамп помиловал своих сторонников, которые штурмовали Конгресс в 2021 году.

Дело о штурме Капитолия

Напомним, что 6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты президентских выборов 2020 года, победителем которых стал Джо Байден, представитель Демократической партии.

В тот день у здания Капитолия тысячи сторонников Дональда Трампа собрались на митинг, который перерос в беспорядки. Часть протестующих прорвалась через кордон правоохранителей, ворвалась в Конгресс и совершила столкновения с охраной, что привело к гибели пяти человек.

В июле 2023 года Министерство юстиции США выдвинуло Трампу обвинения по трем пунктам, связанным со штурмом Капитолия. А уже в ноябре суд назначил пятилетнее заключение бывшему сотруднику Госдепартамента, который участвовал в нападении на Конгресс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКапитолий