Рішення про території ухвалюватиме народ України, - лідери Європи

Український народ має ухвалити рішення про території. Але це станеться після того, як для України забезпечать гарантії безпеки.
Як передає РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві лідерів Європи.
Європейські лідери висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському та пообіцяли підтримувати будь-які рішення, які він ухвалить щодо українських питань.
Вони підкреслили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.
"Рішення щодо території мають ухвалюватися народом України після того, як будуть ефективно забезпечені надійні гарантії безпеки. Вони погодилися з тим, що деякі питання необхідно буде вирішити на заключних етапах переговорів. Вони наголосили, що за необхідності підтримають президента Зеленського в проведенні консультацій із народом", - додали вони.
Спільну заяву підписали:
Варто зауважити, що США у рамках свого мирного плану наполягають, що Україна має передати Донецьку область під контроль Росії.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що США пропонують створити в Донецькій області так звану "вільну економічну зону". Це передбачає виведення українських військових із регіону.
Він також підкреслив, що на питання територій має відповідати народ України. Така відповідь може бути "у форматі виборів або референдуму".