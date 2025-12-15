Рішення про території ухвалюватиме народ України, - лідери Європи

Європейські лідери висловили підтримку президенту України Володимиру Зеленському та пообіцяли підтримувати будь-які рішення, які він ухвалить щодо українських питань.

Вони підкреслили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

"Рішення щодо території мають ухвалюватися народом України після того, як будуть ефективно забезпечені надійні гарантії безпеки. Вони погодилися з тим, що деякі питання необхідно буде вирішити на заключних етапах переговорів. Вони наголосили, що за необхідності підтримають президента Зеленського в проведенні консультацій із народом", - додали вони.

Спільну заяву підписали:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен,

президент Фінляндії Александер Стубб,

президент Франції Еммануель Макрон,

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні,

прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф,

прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере,

прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск,

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон,

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

голова Європейської ради Антоніу Кошта,

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Варто зауважити, що США у рамках свого мирного плану наполягають, що Україна має передати Донецьку область під контроль Росії.