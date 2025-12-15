Решения о территориях будет принимать народ Украины, - лидеры Европы

Украинский народ должен принять решения о территориях. Но это произойдет после того, как для Украины обеспечат гарантии безопасности.
Как передает РБК-Украина, об этом сказано в совместном заявлении лидеров Европы.
Европейские лидеры выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещали поддерживать любые решения, которые он примет по украинским вопросам.
Они подчеркнули, что международные границы не должны изменяться силой.
"Решения по территории должны приниматься народом Украины после того, как будут эффективно обеспечены надежные гарантии безопасности. Они согласились с тем, что некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительных этапах переговоров. Они подчеркнули, что при необходимости поддержат президента Зеленского в проведении консультаций с народом", - добавили они.
Совместное заявление подписали:
Стоит заметить, что США в рамках своего мирного плана настаивают, что Украина должна передать Донецкую область под контроль России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США предлагают создать в Донецкой области так называемую "свободную экономическую зону". Это предусматривает вывод украинских военных из региона.
Он также подчеркнул, что на вопрос территорий должен отвечать народ Украины. Такой ответ может быть "в формате выборов или референдума".