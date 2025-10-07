Рішення щодо передачі "Томагавків" Україні фактично ухвалено, - Трамп

За словами Трампа, рішення щодо відправлення ракет "Томагавк" Україні практично ухвалено.

Але президент США зазначив, що спочатку хоче переконатися, як Україна використовуватиме ці ракети.

"Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять, мабуть. Мені довелося б поставити це питання", - сказав він.

Трамп укотре повторив, що війна між Росією та Україною "ніколи не мала розпочатися" і зазначив, що "погане рішення" було ухвалено з обох сторін.

За його словами, у цій війні ніхто добре не виглядає.

"Цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів, обидві сторони разом. Щотижня вони втрачають 7 тисяч, 8 тисяч, 5 тисяч", - навів статистику він.

На запитання журналіста про дальність ракет "Томагавк" Трамп відповів: "Ні, знаю. Я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що… Я не шукаю ескалації".

