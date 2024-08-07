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Рішення щодо ізраїльських установок Patriot для України поки не ухвалено, - посол

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Рішення щодо передачі ізраїльських систем протиповітряної оборони Patriot для України поки не ухвалене. Це пов'язано з загрозами, з якими сьогодні стикається Ізраїль.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Наскільки я знаю, остаточного рішення ще немає, але якщо ви подивитеся на нинішню ситуацію в Ізраїлі, то нам потрібні всі засоби ППО, які існують в Ізраїлі, включаючи систему Patriot", - сказав він.

Дипломат пояснив, що Ізраїль має багато рівнів системи ППО. Проте відомий в Україні "Залізний купол" не справляється з ракетами далекого радіусу дії та балістикою. Він призначений, перш за все, для того, щоб перехоплювати ракети ближнього радіуса дії, якими Ізраїль обстрілюють бойовики ХАМАС.

"У нас є й інші системи, переважно ізраїльські розробки або ізраїльсько-американські розробки. І Patriot не найдосконаліша система. Йдеться про установки Patriot, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років перед першою війною в Перській затоці. Ви пам'ятаєте, тоді Ірак обстрілював Ізраїль ракетами "Скад" російського виробництва. І тоді Patriot'и нас врятували", - зазначив Бродський.

Посол додав, що були розмови про списання застарілих установок Patriot, щоб у майбутньому передати їх Україні. Але рішення ще немає.

На питання про те, чи отримання Україною ізраїльських Patriot безпосередньо пов'язане із ситуацією на Близькому Сході, Бродський відповів: "Так, пов'язано з тими загрозами, з якими стикається сьогодні Ізраїль".

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, у червні 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація про США, Ізраїль та Україна ведуть переговори про можливу передачу систем Patriot Києву. Йдеться про вісім установок, які ізраїльська армія планувала знімати з озброєння.

Джерело РБК-Україна у Міноборони Ізраїлю заявило, що рішення поки не прийнято, але може бути ухвалене найближчим часом. Поки що цього не сталося.

Детальніше про те, коли Україна зможе отримати ізраїльські установки Patriot - у нашому матеріалі.

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ІзраїльППО