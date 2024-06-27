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Україна та США домовляються з Ізраїлем про передачу 8 систем Patriot, - FT

Четвер 27 червня 2024 21:01
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Україна та США домовляються з Ізраїлем про передачу 8 систем Patriot, - FT Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними FT, угода ще не є остаточною, однак вона ймовірно передбачає те, що Patriot будуть спочатку відправлені з Ізраїлю до США, а потім доставлені в Україну.

Також джерело FT зауважило, що, хоча передача всіх восьми систем обговорюється, не всі вони можуть бути відправлені в Україну. При цьому в Україні не підтвердили факт перемовин.

"Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні", - сказав голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Видання пише, що окрім переговорів між США та Україною, відбулися також прямі переговори між Ізраїлем та Києвом про передачу Patriot.

Patriot для України

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що завдяки допомозі від партнерів Україна зменшує розрив у військових спроможностях з Росією, але потребує більше систем ППО та далекобійної зброї.

Зокрема, днями Румунія оголосила про рішення передати Україні свою систему Patriot. Точна дата передачі ППО не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Крім того, ще одна країна, яка вирішила залишитися анонімною, також приєднається до цього постачання.

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