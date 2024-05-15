Рішення про підвищення тарифів на електроенергію в Україні ще не прийнято, - Міненерго

У зв'язку з сьогоднішньою ситуацією в енергосистемі, скоріш за все, тарифи на електроенергію в Україні доведеться підвищити, однак остаточне рішення ще не прийнято.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.
"Рішення ще не прийняте і зараз рано ще говорити про точні цифри підняття (тарифів - ред.). Зараз ми оцінюємо ситуацію загалом", - сказала Гринчук.
За її словами, тільки після оцінки загальної ситуації в енергосистемі, можна буде розрахувати та визначити, чи потрібно буде підвищувати тарифи на світло й на яку суму.
"Спираючись на ту ситуацію в енергосистемі, яку ми маємо зараз, нам все ж доведеться прийти до такого рішення, але остаточного рішення зараз ще немає", - додала заступниця міністра.
Нещодавно повідомлялося, що Міністерство енергетики України не виключає, що тарифи на електроенергію буде підвищено. На такий крок доведеться піти через масовані атаки росіян на українські енергооб'єкти.
Як повідомили РБК-Україна кілька джерел в уряді та на енергетичному ринку, підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні може бути дещо вищим, ніж очікувалося.
Якщо наприкінці квітня новим тарифом називали 3,5 грн/кВт-год (максимальний рівень - ред.), то зараз розглядається максимальний рівень - близько 4 грн/кВт-год.
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