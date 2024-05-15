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Решение о повышении тарифов на электроэнергию в Украине еще не принято, - Минэнерго

Фото: заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук (merp.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с сегодняшней ситуацией в энергосистеме, скорее всего, тарифы на электроэнергию в Украине придется повысить, однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Решение еще не принято и сейчас рано еще говорить о точных цифрах поднятия (тарифов - ред.). Сейчас мы оцениваем ситуацию в целом", - сказала Гринчук.

По ее словам, только после оценки общей ситуации в энергосистеме можно будет рассчитать и определить, нужно ли будет повышать тарифы на свет и на какую сумму.

"Опираясь на ту ситуацию в энергосистеме, которую у нас есть сейчас, нам все же придется прийти к такому решению, но окончательного решения сейчас еще нет", - добавила замминистра.

 

Что предшествовало

Недавно сообщалось, что Министерство энергетики Украины не исключает, что тарифы на электроэнергию будут повышены. На такой шаг придется пойти из-за массированных атак россиян на украинские энергообъекты.

Как сообщили РБК-Украина несколько источников в правительстве и на энергетическом рынке, повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось.

Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч (максимальный уровень - ред.), то сейчас рассматривается максимальный уровень - около 4 грн/кВт-ч.

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