Рішення НКРЕКП щодо небалансів буде відмовою від держгарантій для "зеленої" енергетики, - інвестори
Запропоновані Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зміни у розрахунку небалансів матимуть негативний вплив на галузь зеленої енергетики, оскільки означає відмову від наданих державою гарантій щодо купівлі усієї електроенергії у підприємств "зеленої" енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист галузевих асоціацій до НКРЕКП.
"Запропоновані зміни до правил функціонування балансуючої групи "Гарантованого покупця" фактично є відмовою від наданих державою гарантій щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої з ВДЕ, та незмінності законодавства, встановлених ч.33 статті 9-1 та ч.8 статті 9-4 ЗУ "Про альтернативні джерела енергії", - заявляють інвестори.
В листі зазначається, що прийняття запропонованого Регулятором проєкту акта призведе до кардинальних та миттєвих змін регуляторного забезпечення діяльності виробників з ВДЕ, які входять до балансуючої групи Гарпоку.
Зокрема, через запровадження нових договірних відносин з Гарпоком із покладанням відповідальності за їх врегулювання саме на держпідприємстві, як сторону відповідальну за баланс.
"Більше того, на нашу думку, регулятор залишив невирішеним одне з найважливіших питань - визначення джерела компенсації витрат Гарпоку, пов’язаних з врегулюванням небалансів електричної енергії, які виникають внаслідок його торгової діяльності", - підкреслюють асоціації.
Вони повідомляють, що це може призвести до маніпулювання зі сторони Гарпоку, як сторони відповідальної за баланс, при визначенні умов договору про функціонування балансуючої групи. Зокрема, висування до виробників з ВДЕ вимог компенсувати такі витрати, що буде протирічити позиції судів з цього питання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 березня НКРЕКП вирішило одноосібно встановити нові умови розрахунку небалансів ДП "Гарантований покупець" щодо торгівлі електроенергією з відновлюваних джерел, що веде держпідприємства до стану банкрутства.
8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.
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