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Решение НКРЭКУ по небалансам будет отказом от госгарантий для "зеленой" энергетики, - инвесторы

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Вторник 14 марта 2023 21:12
Решение НКРЭКУ по небалансам будет отказом от госгарантий для "зеленой" энергетики, - инвесторы Фото: решение НКРЭКУ относительно небалансов будет отказом от госгарантий для "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Предложенные Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения в расчете небалансов будут оказывать негативное влияние на отрасль зеленой энергетики, поскольку означает отказ от предоставленных государством гарантий по покупке всей электроэнергии у предприятий "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо отраслевых ассоциаций в НКРЭКУ.

"Предложенные изменения в правила функционирования балансирующей группы "Гарантированного покупателя" фактически являются отказом от предоставленных государством гарантий по покупке всей электрической энергии, произведенной из ВИЭ, и неизменности законодательства, установленных ч.33 статьи 9-1 и ч.8 статьи 9-4 ЗУ "Об альтернативных источниках энергии", - заявляют инвесторы.

В письме отмечается, что принятие предложенного Регулятором проекта акта приведет к кардинальным и мгновенным изменениям регуляторного обеспечения деятельности производителей из ВИЭ, входящих в балансирующую группу Гарпока.

В частности, через введение новых договорных отношений с Гарпоком с возложением ответственности за их урегулирование именно на госпредприятии как сторону ответственную за баланс.

"Более того, по нашему мнению, регулятор оставил нерешенным один из важнейших вопросов – определение источника компенсации расходов Гарпока, связанных с урегулированием небалансов электрической энергии, возникающих в результате его торговой деятельности", – подчеркивают ассоциации.

Они сообщают, что это может привести к манипулированию со стороны Гарпока как стороны ответственной за баланс при определении условий договора о функционировании балансирующей группы. В частности, выдвижение к производителям из ВИЭ требований компенсировать такие расходы, что будет противоречить позиции судов по этому вопросу.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта НКРЭКУ решило единолично установить новые условия расчета небалансов ГП "Гарантированный покупатель" по торговле электроэнергией из возобновляемых источников, что ведет госпредприятия в состояние банкротства.

8 сентября 2022 года Верховный суд признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.

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