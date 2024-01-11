Рішення про конфіскацію заморожених активів РФ мають приймати самі країни, - МВФ

За її словами, будь-які рішення у питаннях конфіскації активів РФ або ж накладенням податків на частку в цих активах мають "прийматися на рівні відповідних органів влади країн".

Разом з тим Фонд стежить за триваючими дискусіями з метою оцінити "потенційні економічні наслідки" для будь-якої з країн-членів МВФ, або "наслідки для міжнародної валютної системи".

Представниця Фонду додала, що відповідні оцінки будуть залежати від конкретних дій з боку країни, де розміщуються заморожені російські активи.

Питання передачі Україні російських активів

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країни-партнери наблизилися до вирішення цього питання.

11 січня стало відомо, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ, і направити ці кошти на відбудову України.