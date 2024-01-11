Решение о конфискации замороженных активов РФ должны принимать сами страны, - МВФ

По ее словам, любые решения в вопросах конфискации активов РФ или наложением налогов на долю в этих активах должны "приниматься на уровне соответствующих органов власти стран".

Вместе с тем Фонд следит за продолжающимися дискуссиями с целью оценить "потенциальные экономические последствия" для любой из стран-членов МВФ или "последствия для международной валютной системы".

Представитель Фонда добавила, что соответствующие оценки будут зависеть от конкретных действий со стороны страны, где размещаются замороженные российские активы.

Вопрос передачи Украине российских активов

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.