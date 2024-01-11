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Решение о конфискации замороженных активов РФ должны принимать сами страны, - МВФ

Фото: в МВФ высказались по поводу возможной конфискации российских замороженных активов (imf.org)
Автор: Владимир Костырин

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что решение о конфискации российских замороженных активов должны принимать власти стран, где размещены такие финансы.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, любые решения в вопросах конфискации активов РФ или наложением налогов на долю в этих активах должны "приниматься на уровне соответствующих органов власти стран".

Вместе с тем Фонд следит за продолжающимися дискуссиями с целью оценить "потенциальные экономические последствия" для любой из стран-членов МВФ или "последствия для международной валютной системы".

Представитель Фонда добавила, что соответствующие оценки будут зависеть от конкретных действий со стороны страны, где размещаются замороженные российские активы.

Вопрос передачи Украине российских активов

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

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МВФ