Решение о конфискации активов РФ примут в ближайшие недели, - глава Euroclear

Бельгийский депозитарий Euroclear примет решение о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины уже в ближайшие недели.

Об этом заявила исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Echo .

Отмечается, что Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.

"Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", - заявила Убрэн.

Она также отметила, что общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд евро в зависимости от процентных ставок.

По ее словам, конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear может нанести удар по финансовым рынкам. Кроме того, как сообщила Убрэн, депозитарий ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, требующим вернуть заблокированные из-за санкций средства.