Рішення Ізраїлю про операцію в Газі було прийняте після відмови ХАМАСу звільнити заручників

За словами ізраїльських чиновників,

За останні кілька годин ми значно збільшили кількість авіаударів по Газі. ", - сказав речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

Він заявив, що

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, зараз терористи утримують понад 200 заручників.

Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.

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