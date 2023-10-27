Решение Израиля об операции в Газе было принято после отказа ХАМАС освободить заложников

По словам израильских чиновников,

За последние несколько часов мы значительно увеличили количество авиаударов по Газе ЦАХАЛА Даниель Хагари.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

По информации Армии обороны Израиля,сейчас террористы содержат более 200 заложников.

Недавно ХАМАС отпустил нескольких женщин, являющихся гражданами Израиля.

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