Решение по импичменту Байдена будет принято очень скоро, - спикер Палаты представителей
Решение об импичменте действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена будет принято уже "очень скоро".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Палаты представителей от республиканцев Майка Джонсона, которого цитирует The Guardian.
Как отметил Джонсон, уже "очень скоро" будет принято решение, стоит ли продолжать усилия по импичменту главы Белого дома.
Как пишет издание, предшественник Джонсона Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента еще в сентябре текущего года, впрочем, он был отстранен от должности спикера уже через несколько недель. Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции вокруг президента и его семьи, в частности, его сына Хантера Байдена.
"Республиканцы провели слушания в едином комитете по этому вопросу, которое многие восприняли как провал после того, как их свидетели заявили, что расследование было обоснованным, но доказательств того, что президент нарушил закон, так и не было найдено. Еще один удар усилиям был нанесен, когда Кен Бак, консервативный республиканец, который вчера объявил, что не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, написал колонку в газете Washington Post, в которой утверждал, что импичмент Байдена - плохая идея", - добавляет издание.
Расследование поставили на паузу на несколько недель, пока Палата представителей боролась с устранением Маккарти.
Импичмент Байдена
Республиканец Кевин Маккарти еще в сентябре анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Тем временем глава Белого дома убежден в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.
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