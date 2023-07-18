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"Рішення головного". У Росії остаточно ліквідували ПВК "Вагнера", - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Росії остаточно ліквідували ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії остаточно ліквідували неофіційне збройне формування ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

Джерело видання, близьке до Адміністрації президента, повідомило, що рішення про ліквідацію "Вагнера" в Росії - остаточне і прийняте особисто російським диктатором Володимиром Путіним.

"Вагнерів у Росії не буде - таке рішення головного. У Молькіно їх теж не буде, там залишаться контрактники Міноборони та бійці інших ПВК", - сказав він.

Один із найманців ПВК повідомив, що наразі триває процес поділу "Вагнера". Російська влада пропонує всім укласти контракти з Міноборони.

За його словами, з тих, хто визначився - більшість вирішила піти у підпорядкування до міністра оборони Сергія Шойгу. А ветеран "Вагнера", який понад п'ять років воює в ПВК, заявив, що з Пригожиним залишилися "найдосвідченіші його піхотинці, яких під крило Міноборони ніхто брати не збирається".

Видання повідомляє, що в РФ припинили набір у ПВК "Вагнера". Більшість телефонів компанії для вербування нових вояків недоступні. А більшість груп у соцмережі "ВКонтакті", присвячених "ПВК Вагнер", заблоковані на вимогу Генпрокуратури.

Ще один ветеран ПВК повідомив, що кілька сотень бійців "Вагнера" вже перебувають у Білорусі, але вони практично обеззброєні: "Вони справді здали техніку Міноборони. Не всю, але відсотків 90 - точно".

Що цьому передувало?

Після того, як лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин закінчив свій бунт у Росії, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" поїде до Білорусі з частиною своїх найманців.

У Білорусі зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи з супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб. Табір може бути розбитий на приблизно 8 тисяч людей.

Наразі у країну прибуло від 500 до 700 найманців "Вагнера".

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Російська ФедераціяПВК Вагнера