Рішення арбітражу щодо ЮКОСу не зможе заблокувати фінансування України, - ОП

Рішення Верховного суду Нідерландів фактично стало фінальним в низці судових процесів щодо оскарження рішення міжнародного інвестиційного арбітражного трибуналу від 2014 року, який зобов’язав РФ виплатити акціонерам ЮКОСа 50 млрд доларів. За 10 років судової тяганини розмір виплат з урахуванням відсотків виріс до 65 млрд доларів.

Таким чином, це судове рішення відкриває шлях для стягнення активів РФ на користь колишніх акціонерів російської компанії по всьому світу. Але заморожені активи російського Центробанку не зможуть стати базою для його виконання, переконані в ОП.

"Звісно, вони (акціонери - ред.) можуть говорити, що претендуватимуть на активи Центробанку РФ. Але на мою персональну думку, як особи, яка дуже занурена в питання російських активів і питання суверенного імунітету, реалізація такого варіанту буде вкрай і вкрай складною, і це (виконання рішення - ред.) не має вплинути на рішення наших партнерів щодо щонайменше виділення репараційного кредиту", - зазначила Мудра.

Вона зазначила, що кошти ЦБ РФ є суверенними активами і вони не використовуються в комерційних цілях.

"Тому, якщо не буде якихось кооперованих дій тих юрисдикцій, де активи знаходяться разом з Україною, бо там, де Україна правомірно вимагає ці активи у якості репарацій, то самостійно це зробити буде дуже і дуже складно. Це можна буде зробити виключно в судовому порядку. А суди змушені будуть розглядати питання суверенного імунітету і немає підстав його обмежити для виплат акціонерам ЮКОСа", - зазначила Мудра.

Заморожені кошти ЦБ РФ мають бути передані Україні в повному обсязі для компенсації за понад 1 трлн збитків, що їх завдала Росія Україні за понад 11 років війни.

"В якості проміжного етапу ми зараз із партнерами обговорюємо ідею репараційного кредиту, центральним елементом якого стануть саме активи ЦБ РФ", - додала заступниця керівника ОП.