Суд в Гааге обязал РФ выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

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Решение суда еще могут обжаловать в Верховном суде Нидерландов

Апелляционный суд Гааги обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что апелляционная инстанция аннулировала решение окружного суда Гааги, который еще в 2016 году отменил постановление Гаагского международного арбитража о выплате 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа за экспроприацию нефтяной компании.

Также сообщается, что решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Напомним, в 2016 году окружной суд Гааги согласился с доводами Российской Федерации, признав, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора в рамках Договора к Энергетической хартии, который РФ подписала, но не ратифицировала.

Адвокаты России настаивали, что компании-истцы с самого начала их инвестиций в ЮКОС были лишь подставными офшорами, за которыми стояли российские олигархи Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин и другие.

Дело ЮКОСа связано с незаконной экспроприацией правительством России имущества частной нефтяной компании, преследованием менеджеров и поиском правовой защиты и компенсации акционерами компании за пределами России.

Дело началось в 2003 году с уголовного преследования основных совладельцев компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ряда сотрудников компании и аффилированных с ней организаций, а также процедуры банкротства компании ЮКОС в результате доначисления ей значительной суммы налогов за прошлые периоды. Эти события оказали значительное влияние на политическую жизнь и деловой климат России.