Рішень щодо підвищення тарифів на електроенергію через обстріли немає, - Галущенко

"Наразі ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі - подивимося", - сказав Галущенко.

Він також зазначив, що наразі немає рішень про зміну ПСО, а також тарифів на електроенергію для населення.

Раніше оператор ДніпроГЕС "Укргідроенерго" заявив, що після пошкодження станції компенсація їм тарифів для населення опинилася під загрозою.

"Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт е/е. Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите", - пояснив міністр.

Водночас він звернув увагу, що, зокрема, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році (з 1 червня - до 2,64 грн/кВт-год - ЕР) допомогло енергетиці відновитися.

"Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили. Але, на жаль, знову масовані удари, це вплив на ступінь відновлення. І, на жаль, багато пошкоджень саме тих станцій, які були максимально відновлені", - зазначив Галущенко.

Відповідаючи на запитання, чи можлива державна допомога енергооб'єктам на відновлення, оскільки на ДніпроГЕС втрачено приблизно 1000 МВт балансувальної потужності й великі втрати на ТЕС, міністр зазначив: "Щоб зрозуміти швидкість відновлення і питання грошей, потрібно зараз верифікувати збитки. Не розуміємо, про які суми йдеться. Треба все звести, тоді побачимо, які в компаній ресурси на те, щоб відновити, і які це будуть терміни".

Водночас він додав, що доцільно було б збільшити дозволену потужність перерізу для імпорту електроенергії з Європи.

"Ще вчора ми просили підвищити потужність на експорт. Тепер знову повертаємося до питання імпорту. 1,7 ГВт - це не маленький показник, але потрібно більше. Я прошу завжди по максимуму. Ті ж 2,5 ГВт - це те, щоб нам потрібно", - сказав глава Міненерго.