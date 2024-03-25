Решений о повышении тарифов на электроэнергию из-за обстрелов нет, - Галущенко

"Пока мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше - посмотрим", - сказал Галущенко.

Он также отметил, что пока нет решений об изменении ПСО, а также тарифов на электроэнергию для населения.

Ранее оператор ДнепроГЭС "Укргидроэнерго" заявил, что после повреждения станции компенсация им тарифов для населения оказалась под угрозой.

"Каждый удар влияет и на коммерческую часть функционирования рынка. Это абсолютно логично. Но сейчас нет решений, если мы говорим о тарифах для населения, о ПСО или экспорте э/э. Мы сосредоточены на фиксировании последствий: в каком состоянии уничтожено энергетика, что максимально быстро можем восстановить. Тогда выйдем на какие-то цифры, сроки этого процесса и от этого будем принимать решения по всем вопросам, о которых вы говорите", - пояснил министр.

В то же время он обратил внимание, что, в частности, повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023 году (с 1 июня - до 2,64 грн/кВт-ч - ЕР) помогло энергетике восстановиться.

"Это коммерческая часть, она важна. Я говорил: если бы мы не подняли тарифы в прошлом году, мы бы не восстановились в таком объеме, в каком это сделали. Но, к сожалению, снова массированные удары, это влияние на степень восстановления. И, к сожалению, много повреждений именно станций, которые были максимально восстановлены", - отметил Галущенко.

Отвечая на вопрос, возможна ли государственная помощь энергообъектам на восстановление, поскольку на ДнепроГЭС потеряно примерно 1000 МВт балансировочной мощности и большие потери на ТЭС, министр отметил: "Чтобы понять скорость восстановления и вопросы денег, нужно сейчас верифицировать убытки. Не понимаем, о какие суммы идет. Надо все свести, тогда увидим, какие у компаний ресурсы на то, чтобы восстановить, и какие это будут сроки".

В то же время, он добавил, что целесообразно было бы увеличить разрешенную мощность сечения для импорта электроэнергии из Европы.

"Еще вчера мы просили повысить мощность на экспорт. Теперь снова возвращаемся к вопросу импорта. 1,7 ГВт - это не маленький показатель, но нужно больше. Я прошу всегда по максимуму. Те же 2,5 ГВт - это то, чтобы нам нужно ", - сказал глава Минэнерго.