UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Без рішень щодо боргів енергоринок не зможе відновитися після війни, - Прокіп

Фото: через борги енергоринок може не відновитися після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Проблеми боргів та тарифного дисбалансу в енергетиці мають вирішуватися негайно, оскільки від цього безпосередньо залежить швидкість повоєнної відбудови.

Як пише РБК-Україна, про це заявив директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, ці виклики не можна відкладати.

"Ну, насправді ці проблеми треба вирішувати. Не відкладати довгий ящик, тому що це теж буде безпосередньо впливати на можливості оцих швидкість відбудови, але це питання таких серйозних і дорослих рішень, сміливих. У нас в енергетиці ну от за дуже багато років дуже часто тої сміливості не вистачало", - заявив експерт.

Прокіп наголосив, що найближчим тестом для держави стане затвердження тарифу на передачу НЕК "Укренерго", який включає фінансування виплат за "зеленим тарифом", зокрема для домогосподарств.

"Подивимося, як буде себе поводити НКРЕКП там, затверджуючи тариф на передачу "Укренерго". Тому що всі почали будувати сонячні дахові станції… Їх подалося багато. “Укренерго” генерує цей потік грошовий, який розділяється і на фінансування і промислових, і дахових", - каже він.

Експерт підкреслив, що дефіцит коштів став очевидним уже цього року.

"Було пораховано, що таку-то суму в цьому тарифі потрібно для фінансування зеленого тарифу домашніх СЕС. Але їх кількість зросла і вистачило їх на 7 місяців оплат. Все, грошей нема. Грошей нема. Все там виходимо, перекриваємо дорогу. От. Ну це ж треба якось збалансовувати", - резюмував він.

Прокіп закликав уряд і Регулятора ухвалювати сміливі рішення щодо виходу з боргової кризи, адже без цього ситуація лише погіршуватиметься.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоТарифи