Без рішень щодо боргів енергоринок не зможе відновитися після війни, - Прокіп

За його словами, ці виклики не можна відкладати.

"Ну, насправді ці проблеми треба вирішувати. Не відкладати довгий ящик, тому що це теж буде безпосередньо впливати на можливості оцих швидкість відбудови, але це питання таких серйозних і дорослих рішень, сміливих. У нас в енергетиці ну от за дуже багато років дуже часто тої сміливості не вистачало", - заявив експерт.

Прокіп наголосив, що найближчим тестом для держави стане затвердження тарифу на передачу НЕК "Укренерго", який включає фінансування виплат за "зеленим тарифом", зокрема для домогосподарств.

"Подивимося, як буде себе поводити НКРЕКП там, затверджуючи тариф на передачу "Укренерго". Тому що всі почали будувати сонячні дахові станції… Їх подалося багато. “Укренерго” генерує цей потік грошовий, який розділяється і на фінансування і промислових, і дахових", - каже він.

Експерт підкреслив, що дефіцит коштів став очевидним уже цього року.

"Було пораховано, що таку-то суму в цьому тарифі потрібно для фінансування зеленого тарифу домашніх СЕС. Але їх кількість зросла і вистачило їх на 7 місяців оплат. Все, грошей нема. Грошей нема. Все там виходимо, перекриваємо дорогу. От. Ну це ж треба якось збалансовувати", - резюмував він.

Прокіп закликав уряд і Регулятора ухвалювати сміливі рішення щодо виходу з боргової кризи, адже без цього ситуація лише погіршуватиметься.