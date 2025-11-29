ua en ru
Для стабільності енергоринку потрібні гарантії оплати та чіткі правила, - "Енерго-плюс"

Україна, Субота 29 листопада 2025 15:52
UA EN RU
Для стабільності енергоринку потрібні гарантії оплати та чіткі правила, - "Енерго-плюс" Фото: "Енерго-плюс" заявив, для стабільності енергоринку потрібні гарантії оплати та чіткі правила (Ukrenergo)
Автор: Сергій Новіков

Приватний сектор готовий активно долучатися до стабілізації української енергосистеми, але очікує від держави передбачуваних правил та гарантій оплати на ринку електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив виконавчий директор ТОВ "НВП "Енерго-плюс"" Вадим Литвиненко.

За його словами, сьогодні промислові підприємства зі своєю резервною генерацією починають приєднуватися до ринку, а системний оператор НЕК «Укренерго» підтримує такі ініціативи.

"Промисловість, яка має резервну генерацію, вже підключається до ринку. "Укренерго" відкрито підтримує такі ініціативи. Бізнес отримає не лише фінансову компенсацію, а й можливість долучитися до стабілізації енергосистеми", - сказав Литвиненко.

Водночас він наголосив, що приватний сектор очікує передбачуваності в роботі ринку та своєчасного врегулювання питань заборгованості.

"Водночас приватний сектор очікує передбачуваності: чітких правил балансуючого ринку, гарантій оплати за допоміжні послуги, механізмів погашення боргів", - зазначив він.

Литвиненко підкреслив, що відновлення енергетики - це системний процес, який виходить за межі технічних та фінансових питань.

"Відновлення енергетики - це не лише питання техніки чи грошей. Це системний процес, який залежить від технічної готовності підприємств, ефективної логістики, гнучкої регуляторки, державної координації та залучення бізнесу як повноцінного партнера", - зазначив експерт.

Нещодавно аналітик ринку електроенергії у ExPro Consulting Дар'я Орлова підтвердила, що системна проблема боргів на ринку електроенергії продовжує створювати ризики для відновлюваної енергетики.

