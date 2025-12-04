Без решений по долгам энергорынок не сможет восстановиться после войны, - Прокип

По его словам, эти вызовы нельзя откладывать.

"Ну, на самом деле эти проблемы надо решать. Не откладывать долгий ящик, потому что это тоже будет непосредственно влиять на возможности этих скоростей восстановления, но это вопрос таких серьезных и взрослых решений, смелых. У нас в энергетике ну вот за очень много лет очень часто этой смелости не хватало", - заявил эксперт.

Прокип подчеркнул, что ближайшим тестом для государства станет утверждение тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго", который включает финансирование выплат по "зеленому тарифу", в частности для домохозяйств.

"Посмотрим, как будет себя вести НКРЭКУ там, утверждая тариф на передачу "Укрэнерго". Потому что все начали строить солнечные там станции на крышах… Их подалось много. "Укрэнерго" генерирует этот денежный поток, который разделяется и на финансирование и промышленных, и крышевых", - говорит он.

Эксперт подчеркнул, что дефицит средств очевиден уже в этом году.

"Было подсчитано, что такую-то сумму в этом тарифе нужно для финансирования зеленого тарифа домашних СЭС. Но их количество возросло и хватило их на 7 месяцев оплат. Все, денег нет. Денег нет. Все там выходим, перекрываем дорогу. Вот. Ну это же надо как-то сбалансировать", - резюмировал он.

Прокип призвал правительство и Регулятора принимать смелые решения по выходу из долгового кризиса, поскольку без этого ситуация будет только ухудшаться.