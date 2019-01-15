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В Рио-де-Жанейро разбился полицейский вертолет

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 12:09
В Рио-де-Жанейро разбился полицейский вертолет
Иллюстративное фото (g1.globo.com)

В результате авиакатастрофы погиб один человек

В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Отмечается, что троих человек госпитализировали и сейчас их жизни ничего не угрожает. Также в полиции рассказали, что правоохранители на вертолете осуществляли обычное патрулирование.

Напомним, 14 января грузовой Boeing 707 разбился при посадке в аэропорту Кереджа на запад от Тегерана. Пилоты не справились с управлением, и лайнер выкатился за пределы полосы, после чего пробил ограждение и выкатился в жилой район, где загорелся. Всего на борту находились 10 человек.

Позже стало известно, что в авиакатастрофе погибли 15 человек. Выжил только бортовой инженер, его доставили в больницу.

Также было опубликовано видео с места катастрофы самолета в Иране.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился истребитель "Мираж-2000". Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D.

 

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Новости Украины Рио-де-Жанейроавиакатастрофа
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