У Ріо-де-Жанейро розбився поліцейський гелікоптер

Іллюстративне фото (g1.globo.com)

В результаті авіакатастрофи загинула одна людина

У місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський гелікоптер, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Зазначається, що трьох людей госпіталізували і зараз їхньому життю нічого не загрожує. Також у поліції розповіли, що правоохоронці на гелікоптері здійснювали звичайне патрулювання.

Нагадаємо, 14 сычня вантажний Boeing 707 розбився при посадці в аеропорту Кереджа на захід від Тегерана. Пілоти не впоралися з керуванням, і лайнер викотився за межі смуги, після чого пробив огорожу і викотився в житловий район, де загорівся. Всього на борту перебували 10 осіб.

Пізніше стало відомо, що в авіакатастрофі загинули 15 людей. Вижив лише бортовий інженер, його доставили в лікарню.

Також було опубліковано відео з місця катастрофи літака в Ірані.

Минулого тижня у Франції розбився винищувач "Міраж-2000". Пізніше міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі підтвердила загибель двох офіцерів військово-повітряних сил у результаті катастрофи літака Mirage 2000D.