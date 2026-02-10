Ринок "вірить" у переговори США та Ірану: як змінились ціни на нафту

Так, ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 24 центи, або 0,35%, до 68,80 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 30 центів, або 0,47%, до 64,06 долара.

"Ринок все ще зосереджений на напруженості між Іраном і США, але якщо не буде конкретних ознак перебоїв у постачанні, ціни, ймовірно, почнуть знижуватися", - заявив Тамас Варга, нафтовий аналітик брокерської компанії PVM.

За даними аналітиків, у понеділок ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як Морська адміністрація Міністерства транспорту США порадила комерційним суднам під прапором США триматися якомога далі від територіальних вод Ірану.

Близько п'ятої частини нафти, що споживається в усьому світі, проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном, що робить будь-яку ескалацію в цьому районі серйозною загрозою для світових поставок нафти.

Іран та інші члени ОПЕК, зокрема Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї сирої нафти через цю протоку, головним чином до Азії.

Аналітики Goldman Sachs зазначили, що ціни підтримуються геополітикою, зі зростанням цін на нафту на суднах, оскільки покупці прагнуть забезпечити собі більше нафти на тлі підвищеної невизначеності.