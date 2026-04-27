Ринок РФ захоплюють "магазини для бідних", їх кількість зросла за рік на чверть

Мова йде про дискаунтери – магазини, які пропонують товари за цінами, що є значно нижчими за середньоринкові. Кількість таких торгових об’єктів зросла на 26,4% за рік, що підтверджують дані розвідки.

Окрім того, зросла і кількістьь торгових точок на 5,8%

"Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економ-сегмент", - повідомили в СЗР.

Зазначається, що популярність так званих магазинів для бідних безпосередньо пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступних альтернатив, орієнтуючись передусім на ціну.

Водночас традиційні супермаркети та магазини "біля дому" демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

