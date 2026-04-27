Ринок РФ захоплюють "магазини для бідних", їх кількість зросла за рік на чверть

02:50 27.04.2026 Пн
2 хв
Дешеві альтернативи росіяни обирають через складну ситуацію з економікою
aimg Юлія Маловічко
Фото: магазин в окупованому Криму (Getty Images)

В Росії значно падає купівельна спроможність населення, через що росіяни все частіше обирають так звані магазини для бідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Мова йде про дискаунтери – магазини, які пропонують товари за цінами, що є значно нижчими за середньоринкові. Кількість таких торгових об’єктів зросла на 26,4% за рік, що підтверджують дані розвідки.

Окрім того, зросла і кількістьь торгових точок на 5,8%

"Водночас їхня виручка збільшилася на 67,3%, що говорить про різке зростання попиту саме на дешеві товари та економ-сегмент", - повідомили в СЗР.

Зазначається, що популярність так званих магазинів для бідних безпосередньо пов’язана з економічними труднощами та обережною поведінкою споживачів. Росіяни дедалі частіше відмовляються від дорожчих форматів на користь доступних альтернатив, орієнтуючись передусім на ціну.

Водночас традиційні супермаркети та магазини "біля дому" демонструють помірне згортання та переформатування і вже не є головними драйверами ринку.

Нагадаємо, дефіцит бюджету РФ перевищив річний план та сягнув близько 70 млрд доларів, що майже вдвічі більше за попередню оцінку Мінфіну окупантів.

Як відомо, нещодавньо глава Кремля Володимир Путін викликав головних економістів РФ та обурився, чому очікування щодо економіки не співпадають з результатом.

Путін також доручив уряду скласти план заходів щодо пожвавлення економічної ситуації, адже валовий внутрішній продукт Росії у січні–лютому скоротився на 1,8%.

