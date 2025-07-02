Ринок праці змінився: чому знайти роботу в Польщі стало складніше і що буде далі
Рівень безробіття в Польщі у травні 2025 року офіційно становив 5%, що на 0,2% менше, ніж у квітні. Проте знайти стабільну роботу з гідною зарплатою сьогодні значно складніше, ніж рік тому.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані опитування міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.
Як змінився ринок працевлаштування у Польщі
"Останні роки польський ринок функціонував у режимі "ринку працівника". Компанії змагалися за кадри, пропонуючи бонуси, підвищення зарплат, соціальні пакети. Нині ситуація змінюється. За даними нашого аналітичного центру, Польща поступово переходить у фазу "ринку працедавця". Це означає, що кількість вакансій зменшується, а вимоги до кандидатів зростають", - каже директор з розвитку Gremi Personal Ірина Сєрова.
Знайти роботу в Польщі, зокрема фізичну, стає все важче. Найбільше це відчувають українці, які залишаються найбільшою групою серед іноземних працівників у країні - вони становлять майже 67% усіх легально працевлаштованих іноземців.
За даними Gremi Personal, стабільний попит на робочу силу спостерігається у таких сферах, як логістика та будівництво. Проте саме в цих галузях існує висока плинність кадрів, не завжди конкурентні зарплати та складні умови праці.
Через це потреба у постійному залученні нових працівників залишається актуальною - як із України, так і з інших країн.
На ринку з'явились нові конкуренти
Новою особливістю для українців на польському ринку праці є зростання кількості працівників із країн, які раніше були рідкісними в міграційній структурі Польщі. За минулий рік кількість колумбійців у Польщі збільшилася на 200%, філіппінців - на 52%, індусів - на 12%.
"Приватний бізнес позитивно ставиться до працівників з цих країн, оскільки вони менш вибагливі, дисципліновані, мають низький рівень плинності та криміногенності", - пояснює Сєрова.
Як зміни відіб'ються на українських працівниках
Активніше залучення працівників із далеких країн може створити додатковий тиск на українських мігрантів. Українці вже зараз можуть вибирати вакансії й змінювати роботодавців у пошуках кращих умов.
Але якщо роботодавці переключать увагу на більш стабільних і менш вимогливих працівників з інших країн, українцям доведеться адаптуватися або шукати інші можливості працевлаштування.
Наприклад, зростає тенденція серед українців до транзитної міграції - Польща все частіше стає не кінцевим пунктом, а "трампліном" до інших країн ЄС. У рамках тимчасового захисту в Євросоюзі багато українців вибирають для роботи Німеччину, Нідерланди, Чехію чи Скандинавію.
Читайте також про те, що Польща готується перейти на 4-денний робочий тиждень без зменшення зарплати. Пілотна програма стартує вже найближчим часом, а повний перехід на нову модель очікується до кінця 2027 року. Окрім цього, ще є низка інших важливих нововведень.
Раніше ми писали про те, що найчастіше українці знаходять роботу в Польщі у харчовій промисловості, будівництві, на складах та у сфері логістики. Ці вакансії зазвичай не вимагають високої кваліфікації. Водночас, володіння мовою та підтвердження професійних навичок відкриває кандидатам значно ширші перспективи на польському ринку праці.
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