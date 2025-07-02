Ринок праці змінився: чому знайти роботу в Польщі стало складніше і що буде далі

Рівень безробіття в Польщі у травні 2025 року офіційно становив 5%, що на 0,2% менше, ніж у квітні. Проте знайти стабільну роботу з гідною зарплатою сьогодні значно складніше, ніж рік тому.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані опитування міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.

Як змінився ринок працевлаштування у Польщі

"Останні роки польський ринок функціонував у режимі "ринку працівника". Компанії змагалися за кадри, пропонуючи бонуси, підвищення зарплат, соціальні пакети. Нині ситуація змінюється. За даними нашого аналітичного центру, Польща поступово переходить у фазу "ринку працедавця". Це означає, що кількість вакансій зменшується, а вимоги до кандидатів зростають", - каже директор з розвитку Gremi Personal Ірина Сєрова.

Знайти роботу в Польщі, зокрема фізичну, стає все важче. Найбільше це відчувають українці, які залишаються найбільшою групою серед іноземних працівників у країні - вони становлять майже 67% усіх легально працевлаштованих іноземців.

За даними Gremi Personal, стабільний попит на робочу силу спостерігається у таких сферах, як логістика та будівництво. Проте саме в цих галузях існує висока плинність кадрів, не завжди конкурентні зарплати та складні умови праці.

Через це потреба у постійному залученні нових працівників залишається актуальною - як із України, так і з інших країн.

На ринку з'явились нові конкуренти

Новою особливістю для українців на польському ринку праці є зростання кількості працівників із країн, які раніше були рідкісними в міграційній структурі Польщі. За минулий рік кількість колумбійців у Польщі збільшилася на 200%, філіппінців - на 52%, індусів - на 12%.

"Приватний бізнес позитивно ставиться до працівників з цих країн, оскільки вони менш вибагливі, дисципліновані, мають низький рівень плинності та криміногенності", - пояснює Сєрова.

Як зміни відіб'ються на українських працівниках

Активніше залучення працівників із далеких країн може створити додатковий тиск на українських мігрантів. Українці вже зараз можуть вибирати вакансії й змінювати роботодавців у пошуках кращих умов.

Але якщо роботодавці переключать увагу на більш стабільних і менш вимогливих працівників з інших країн, українцям доведеться адаптуватися або шукати інші можливості працевлаштування.

Наприклад, зростає тенденція серед українців до транзитної міграції - Польща все частіше стає не кінцевим пунктом, а "трампліном" до інших країн ЄС. У рамках тимчасового захисту в Євросоюзі багато українців вибирають для роботи Німеччину, Нідерланди, Чехію чи Скандинавію.