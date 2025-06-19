Робота в Польщі: що пропонують українцям та скільки платять

Найчастіше українці можуть знайти роботу в Польщі у харчовій, будівельній галузях, на складах і в логістиці. Такі вакансії зазвичай не передбачають високих вимог. Водночас зі знанням мови та підтвердженням кваліфікації шукачам відкриваються ширші можливості на польському ринку праці.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, які вакансії та зарплати пропонують українцям у Польщі.

Головне:

Яка робота є для українців у Польщі?

Скільки платять польські роботодавці?

Де та як українцям шукати роботу в Польщі?

Які вакансії пропонує Польща українцям

Сусідня Польща багато років приваблювала українських трудових мігрантів, а з початком повномасштабної війни стала прихистком для сотень тисяч біженців, багато з яких активно шукають роботу.

Наразі найбільше вакансій для українців у сферах, що не вимагають досконалого знання польської мови. Це, зокрема, фізична праця та виробництво: сортування, пакування товарів на складах одягу та продовольства, робота на заводах і фабриках.

Наприклад, підприємство шукає робітників на виготовлення бетонних фундаментів. Досвід роботи й знання польської мови не є обов'язковим. Компанія забезпечує житлом та харчуванням.

Скриншот razem.work

Популярні вакансії для працівників на складах для фасування одягу, засобів гігієни, побутової хімії тощо. В обов'язки входить маркування продукції, комплектація, упаковка замовлень.

Скриншот razem.work

Затребувані працівники в агросекторі для сезонних робіт зі збору врожаю фруктів та ягід.

Є багато пропозицій у будівельній галузі для мулярів, монтажників, електриків та сантехніків.

Сфера обслуговування потребує покоївок, кухарів, барменів.

Роботодавці активно пропонують вакансії для водіїв-далекобійників. Є вакансії для водіїв з України з посвідченням категорії C та E для міжнародних перевезень.

Скриншот pracuj.pl

Для молоді та студентів є багато можливостей у готельному бізнесі, зокрема на посадах прибиральників, офіціантів та барменів.

Зарплати в Польщі

У 2025 році мінімальна заробітна плата у Польщі становить 4666 злотих брутто на місяць (приблизно 3600 злотих "чистими" або 40 406 грн).

З липня 2025 вона зросте до 4820 злотих брутто (близько 3700-3800 злотих "чистими").

Мінімальна погодинна ставка з 1 січня 2025 складає 30,5 злотих брутто, а з липня – 31,5 злотих.

Середня зарплата по Польщі досягає 8613 злотих брутто (що становить приблизно 6201 на руки).

Для некваліфікованих працівників більшість пропозицій зарплати знаходяться в діапазоні 4000-5500 злотих "чистими".

продавцям-консультантам і касирам в середньому платять 5000-7000 злотих ;

; офіціантам – від 4800 злотих, але залежить від міста роботи та закладу; працівникам складів – 5000-6000 злотих.

Скриншот pracuj.pl

Висококваліфіковані спеціалісти, такі як програмісти, фінансові директори, юристи можуть заробляти від 15000 до 35000 злотих брутто. Роботодавці готові брати й українців на подібні вакансії.

Скриншот pracuj.pl

Де шукати роботу

Знайти роботу в Польщі українці можуть кількома способами. Для цього є численні онлайн-платформи, які подібні до українських Work.ua, Robota.ua та olxРобота.

Серед найпопулярніших – pracuj.pl, olx.pl (розділ "Praca"), praca.pl, infopraca.pl, pl.indeed.com, jooble.pl. Окремо можна виділити yavp.pl та razem.work, які орієнтовані на працевлаштування українців.

Є пропозиції роботи в Польщі й безпосередньо на українських кадрових порталах.

Також можна звернутися до офіційних державних установ, таких як місцеві Бюро зайнятості (Urząd Pracy) чи скористатися мобільним додатком ePraca. Центральна база вакансій на урядовому порталі praca.gov.pl також містить актуальні пропозиції.

Для офіційного працевлаштування українцям, які мають статус тимчасового захисту, достатньо паспорта та номера PESEL з позначкою UKR.

Роботодавець має оформити повідомлення про працевлаштування (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy) і зареєструвати його на порталі praca.gov.pl протягом 7 днів з моменту працевлаштування особи.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації praca.gov.pl, foodcom, inPoland, дані сайтів пошуку роботи.