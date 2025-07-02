Рынок труда изменился: почему найти работу в Польше стало сложнее и что будет дальше
Уровень безработицы в Польше в мае 2025 года официально составил 5%, что на 0,2% меньше, чем в апреле. Однако найти стабильную работу с достойной зарплатой сегодня значительно сложнее, чем год назад.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
Как изменился рынок трудоустройства в Польше
"Последние годы польский рынок функционировал в режиме "рынка работника". Компании соревновались за кадры, предлагая бонусы, повышение зарплат, социальные пакеты. Сейчас ситуация меняется. По данным нашего аналитического центра, Польша постепенно переходит в фазу "рынка работодателя". Это означает, что количество вакансий уменьшается, а требования к кандидатам растут", - говорит директор по развитию Gremi Personal Ирина Серова.
Найти работу в Польше, в частности физическую, становится все труднее. Больше всего это чувствуют украинцы, которые остаются самой большой группой среди иностранных работников в стране - они составляют почти 67% всех легально трудоустроенных иностранцев.
По данным Gremi Personal, стабильный спрос на рабочую силу наблюдается в таких сферах, как логистика и строительство. Однако именно в этих отраслях существует высокая текучесть кадров, не всегда конкурентные зарплаты и сложные условия труда.
Поэтому потребность в постоянном привлечении новых работников остается актуальной - как из Украины, так и из других стран.
На рынке появились новые конкуренты
Новой особенностью для украинцев на польском рынке труда является рост количества работников из стран, которые ранее были редкими в миграционной структуре Польши. За прошлый год количество колумбийцев в Польше увеличилось на 200%, филиппинцев - на 52%, индусов - на 12%.
"Частный бизнес положительно относится к работникам из этих стран, поскольку они менее требовательны, дисциплинированы, имеют низкий уровень текучести и криминогенности", - объясняет Серова.
Как изменения отразятся на украинских работниках
Более активное привлечение работников из дальних стран может создать дополнительное давление на украинских мигрантов. Украинцы уже сейчас могут выбирать вакансии и менять работодателей в поисках лучших условий.
Но если работодатели переключат внимание на более стабильных и менее требовательных работников из других стран, украинцам придется адаптироваться или искать другие возможности трудоустройства.
Например, растет тенденция среди украинцев к транзитной миграции - Польша все чаще становится не конечным пунктом, а "трамплином" в другие страны ЕС. В рамках временной защиты в Евросоюзе многие украинцы выбирают для работы Германию, Нидерланды, Чехию или Скандинавию.
Читайте также о том, что Польша готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю без уменьшения зарплаты. Пилотная программа стартует уже в ближайшее время, а полный переход на новую модель ожидается до конца 2027 года. Кроме этого, еще есть ряд других важных нововведений.
Ранее мы писали о том, что чаще всего украинцы находят работу в Польше в пищевой промышленности, строительстве, на складах и в сфере логистики. Эти вакансии обычно не требуют высокой квалификации. В то же время, владение языком и подтверждение профессиональных навыков открывает кандидатам значительно более широкие перспективы на польском рынке труда.
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