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Рынок труда изменился: почему найти работу в Польше стало сложнее и что будет дальше

Польша, Среда 02 июля 2025 08:00
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Рынок труда изменился: почему найти работу в Польше стало сложнее и что будет дальше Какая ситуация на рынке трудоустройства в Польше (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Уровень безработицы в Польше в мае 2025 года официально составил 5%, что на 0,2% меньше, чем в апреле. Однако найти стабильную работу с достойной зарплатой сегодня значительно сложнее, чем год назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Как изменился рынок трудоустройства в Польше

"Последние годы польский рынок функционировал в режиме "рынка работника". Компании соревновались за кадры, предлагая бонусы, повышение зарплат, социальные пакеты. Сейчас ситуация меняется. По данным нашего аналитического центра, Польша постепенно переходит в фазу "рынка работодателя". Это означает, что количество вакансий уменьшается, а требования к кандидатам растут", - говорит директор по развитию Gremi Personal Ирина Серова.

Найти работу в Польше, в частности физическую, становится все труднее. Больше всего это чувствуют украинцы, которые остаются самой большой группой среди иностранных работников в стране - они составляют почти 67% всех легально трудоустроенных иностранцев.

По данным Gremi Personal, стабильный спрос на рабочую силу наблюдается в таких сферах, как логистика и строительство. Однако именно в этих отраслях существует высокая текучесть кадров, не всегда конкурентные зарплаты и сложные условия труда.

Поэтому потребность в постоянном привлечении новых работников остается актуальной - как из Украины, так и из других стран.

На рынке появились новые конкуренты

Новой особенностью для украинцев на польском рынке труда является рост количества работников из стран, которые ранее были редкими в миграционной структуре Польши. За прошлый год количество колумбийцев в Польше увеличилось на 200%, филиппинцев - на 52%, индусов - на 12%.

"Частный бизнес положительно относится к работникам из этих стран, поскольку они менее требовательны, дисциплинированы, имеют низкий уровень текучести и криминогенности", - объясняет Серова.

Как изменения отразятся на украинских работниках

Более активное привлечение работников из дальних стран может создать дополнительное давление на украинских мигрантов. Украинцы уже сейчас могут выбирать вакансии и менять работодателей в поисках лучших условий.

Но если работодатели переключат внимание на более стабильных и менее требовательных работников из других стран, украинцам придется адаптироваться или искать другие возможности трудоустройства.

Например, растет тенденция среди украинцев к транзитной миграции - Польша все чаще становится не конечным пунктом, а "трамплином" в другие страны ЕС. В рамках временной защиты в Евросоюзе многие украинцы выбирают для работы Германию, Нидерланды, Чехию или Скандинавию.

Читайте также о том, что Польша готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю без уменьшения зарплаты. Пилотная программа стартует уже в ближайшее время, а полный переход на новую модель ожидается до конца 2027 года. Кроме этого, еще есть ряд других важных нововведений.

Ранее мы писали о том, что чаще всего украинцы находят работу в Польше в пищевой промышленности, строительстве, на складах и в сфере логистики. Эти вакансии обычно не требуют высокой квалификации. В то же время, владение языком и подтверждение профессиональных навыков открывает кандидатам значительно более широкие перспективы на польском рынке труда.

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